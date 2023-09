RIGOBERTA BANDINI Ay Mamá (Benidorm Fest, 2022) | Simfonola

La cançó de la cantant i actriu Paula Ribó va propulsar un fenomen popular de ressonàncies feministes arran del seu pas pel Benidorm Fest 2022. Ribó s’havia obert pas fa una dècada com a integrant del trio The Mamzelles, i amb Rigoberta Bandini, el seu ‘alter ego’, va sacsejar consciències amb ‘Ay Mamá’, tot defensant el poder de la maternitat i l’assumpció plena del cos femení més enllà dels codis socials. La llançadora de la cançó va ser el Benidorm Fest 2022, on tot i quedar pel darrere de la triomfadora ‘SloMo’, de Chanel, va deixar empremta a gran escala, precipitant una gira que va dur Bandini a omplir grans palaus d’esport arreu d’Espanya.