Si el servicio hablara... - Episodio 11: Carmen Asecas

Es uno de los referentes femininos de La Promesa. Nos encanta por su forma de ser, de lugar por lo que quiere, de ser siempre un apoyo para su familia, de ayudar al servicio. Sí, estamos hablando de Catalina, la hija mayor del marqués de Luján. Y con esa buena relación que tiene con todos los criados, ya era raro que no hubiera pasado por Si el servicio hablara, el videopodcast de la serie. Pues esa espera ya ha terminado, y Carmen Asecas, actriz que da vida a este personaje, ha estado hablando con David Cid y Lidia Sango ¿Quieres saber lo que nos ha contado? ¡Ya puedes ver el episodio 11 del programa! Eso sí, si no has visto todos los capítulos, mejor que te pongas al día con la ficción en RTVE Play porque te puedes comer algún spoiler.