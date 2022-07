Aquest cap de setmana comença la gran operació sortida de les vacances d'estiu, el primer sense cap mena de restriccions després de dos anys. Es preveu un estiu molt complicat a les carreteres pel gran volum de desplaçaments, però als aeroports la situació també serà complicada. La vaga de tripulants de cabina de Ryanair, que coincideix amb la vaga convocada per la companyia EasyJet, deixarà un cap de setmana a l'Aeroport del Prat marcat per la indignació dels passatgers que no han pogut volar.