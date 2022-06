Radio 5 Actualidad Rusia bombardea un depósito de petróleo en Dnipro Rusia ha bombardeado una planta de petróleo a 40km de Dnipro, un depósito clave para el suministro del Donbás. Según fuentes extraoficiales, esto... Disponible hasta 17-09-2115 | 00:00:36

Rusia bombardea un depósito de petróleo en Dnipro Disponible hasta: 17-09-2115 15:15:00 Sinopsis Rusia ha bombardeado una planta de petróleo a 40km de Dnipro, un depósito clave para el suministro del Donbás. Según fuentes extraoficiales, esto podría haber dañado un almacén de municiones suministrados por la OTAN. Dnipro, que concentra el mayor número de almacenes de munición, ha sufrido ya 6 ataques en los últimos 3 días. Allí se encuentran los enviados especiales, María Eulate y David Velasco Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

