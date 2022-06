Final de temporada.

Darrere de tota aventura televisiva hi ha un equip humà que treballa per omplir de contingut les vostres pantalles. A totes i tots, moltes gràcies per donar vida a la nova etapa diària de 'Punts de vista'

I gràcies a vosaltres, a tots els ulls que ens mireu i ens doneu el vostre suport cada tarda! Que sapigueu que aquesta és una experiència compartida, la de la cultura, que ens mou i ens reconforta davant de les petites i grans adversitats del nostre dia a dia.

Al setembre tornem amb nous punts de vista! Us deixem amb un resum del millor de la setmana. Aquests dies han desfilat pel programa grans noms de la música de com Love of Lesbian o Sofia Ellar.

Fem un repàs dels moments més destacats d'aquests dies i us regalem dues agendes culturals de cara al cap de setmana, una amb les darreres estrenes en les arts escèniques i l'altra per a tota la família. Els imperdibles de 'Punts de vista' venen carregats de propostes per delectar-nos amb la cultura durant els pròxims dies.