Tenim el plaer que ens acompanyin la Karol Green i el Soul Choir, uns dels referents del gòspel a casa nostra. El seu repertori va de les balades més intimistes a cançons amb ritmes més contagiosos de procedència afroamericana. La directora ha fet la selecció de les millors veus per formar part del cor i ens interpreten una versió molt especial del tema 'Freedom looks good on you'

Carmen Machi és sempre una aposta segura en qualsevol proposta interpretativa, però en la seva darrera pel·lícula, 'La voluntaria', es posa en la pell d'un dels papers de la seva vida. La pel·lícula ja es pot veure als cinemes i tenim l'oportunitat de parlar amb la seva directora, la Nely Reguera. Després de l'èxit de la seva òpera prima, 'Maria (y los demás)', celebrem amb ella la bona acollida de 'La voluntaria', inspirada en un viatge personal de la directora a un camp de refugiats a Grècia l'any 2016.

Secció musical de la Dolo Beltrán amb les recomanacions de les cançons més estiuenques.

Tothom que ha passat per algun concert de Love of Lesbian en guarda un record inesborrable, i hem volgut escriure el punt i seguit a la temporada amb la música del grup català. Són una de les bandes més emblemàtiques de l'indie nacional i la seva música va més enllà de les nostres fronteres. Tot just venen de fer una gira per Argentina, EUA i Mèxic, precisament en el país asteca van congregar a més de 30.000 persones en un dels seus concerts.