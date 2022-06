Obertura de programa de primera! L'ocasió ho mereix en el darrer capítol de la temporada. Tenim el plaer que ens acompanyin la Karol Green i el Soul Choir, uns dels referents del gòspel a casa nostra. El seu repertori va de les balades més intimistes a cançons amb ritmes més contagiosos de procedència afroamericana. La directora ha fet la selecció de les millors veus per formar part del cor i ens interpreten una versió molt especial del tema 'Freedom looks good on you'