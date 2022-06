Acaba de guanyar un premi Max per la posada en escena de 'Canto jo i la muntanya balla' i ara ens visita per posar-nos al dia amb la seva agenda que l'ha dut de gira per tota Espanya. Guillem Albà és un especialista en convertir la vida en espectacle, i allà on va sempre rep l'aplaudiment del públic. La seva faceta artística li ve de família i es nota en com la seva metodologia està impregnada de tradició. Amb la companyia que porta el seu nom han creat ja 7 espectacles i ara ens presenta 'Marabunta', que es podrà veure a Bigues i Riells el 2 de juliol i a La Pobla de Claramunt el 3 de juliol