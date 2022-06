És una de les cites culturals més importants de casa nostra i per fi ha pogut tornar a lluir totes les seves qualitats després d'uns anys a mig gas. El Sónar acaba de tancar una de les seves edicions més celebrades i nosaltres no ens ho hem volgut perdre. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb alguns dels artistes més destacats que han trepitjat el seus escenaris, com la gran Samantha Hudson o Niño de Elche, i també amb el seu director l'Enric Palau.

Acaba de guanyar un premi Max per la posada en escena de 'Canto jo i la muntanya balla' i ara ens visita per posar-nos al dia amb la seva agenda que l'ha dut de gira per tota Espanya. Guillem Albà és un especialista en convertir la vida en espectacle, i allà on va sempre rep l'aplaudiment del públic. La seva faceta artística li ve de família i es nota en com la seva metodologia està impregnada de tradició.

Arriba l'estiu i tenim més temps que mai per gaudir d'una bona sèrie. La Paula Hergar ens porta les últimes estrenes i ens recomana ficcions per a diferents tipus de paladars.

Poques i pocs artistes transmeten tanta seguretat vocal com la Suzanna, Només cal veure l'altitud amb la qual trepitja l'escenari per quedar atrapat per les seves interpretacions. Actitud, energia i una veu prodigiosa. Demostra una seguretat i un empoderament que fa que la seva presència sigui hipnòtica. Després de passar per un talent show de renom i acostar-se més al gran públic, ens presenta en directe un dels seus temes: 'FANNIE'

És un dels moments més esperat de cada dilluns i no pot faltar una setmana més. La Judit Martín ens porta de viatge pel seu univers de perles culturals.

El món de la música ha canviat molt en els darrers anys. Per saber si un artista té l'escalf del públic ja no només són importants les llistes de les radiofórmules, les xarxes socials també són uns bons indicadors per saber fins a on arriba l'èxit dels artistes. El Hip Hop és un dels gèneres que més han sacsejat la indústria musical en els últims anys i Fernandocosta és un dels grans protagonistes. El raper ens presenta el seu segon disc, 'Tirititando' i interpreta en directe el tema: 'Hasta cuando'