No és ni molt menys la primera vegada que treballen junts. I és que l'Àngels Gonyalons i Abel Folk són un tàndem infal·lible a dalt d'un escenari. Ara és el torn d'Una teràpia integral', que després d'uns mesos de gira per tot el territori, fa parada a la Sala Villarroel de Barcelona fins al 26 de juny.

Barranquilla ens ha regalat alguns dels grans artistes de la música colombiana. En aquesta ocasió coneixem a un referent de la música llatina, Lowe León, que va saltar a la popularitat gràcies a la seva participació en un talent musical. Ens interpreta en directe el seu nou tema, 'La Faldita', una composició que és un crit de llibertat, de diversitat i de valorar a les persones per molt més que la seva aparença.

L'actualitat musical a Catalunya passa inevitablement per Primavera Sound. La Dolo Beltrán en la seva secció musical fa un repàs del festival, però també va una mica més enllà per descobrir-nos altres propostes.



No sempre tenim l'oportunitat de gaudir de la poesia en directe i aquest és el regal que ens ha deixat l'Àngels Marzo. La poetessa de Caldes de Montbui ha publicat ja quatre llibres i ara ens presenta la seva nova obra, 'El rastre nival', que suposa un salt en la maduresa intel·lectual i artística de l'autora.

La moda de bany sempre desperta la curiositat de tots els amants de la moda. L'Alejandra Acosta ens fa un repàs dels estilismes més destacats per lluir aquest estiu.



Dos gèneres aparentment tan diferents com el flamenc i l'electrònica són compatibles? Així és, i és que el flamenc ja s'ha demostrat que va bé amb tot, o amb quasi tot. La cantant Rocío Márquez uneix forces en el seu nou disc 'Tercer cielo' amb el productor de música urbana i electrònica Bronquio.