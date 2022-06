Feia tres anys que no aixecava el vol en totes les seves dimensions i aquest 2022 ha tornat amb més força que mai. El Primavera Sound és un dels grans esdeveniments culturals que tenen lloc a la ciutat de Barcelona i nosaltres no ens ho hem volgut perdre. Encara queda tota una setmana de concerts i activitats, però de moment, ja hem tingut l'oportunitat de parlar amb Manel i Le Nais abans de sortir a l'escenari! Tot i les polèmiques, continua sent un festival de referència, que omple de música la ciutat durant dues setmanes.