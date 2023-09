Vuelta 2023 | Ayuso: "Creo que todos hemos guardado"

El ciclista español Juan Ayuso ha declarado al término de la etapa 14 de la Vuelta a España, ganada por Remco Evenepoel, que su equipo ha intentado controlar la etapa para ganarla, pero no han podido. "Yo lo he intentado en Larrau, pero sabía que quedaban muchos km y no tenía nadie por delante. Como no ha habido diferencias, creo que todos hemos guardado", ha dicho.