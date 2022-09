Vuelta 2022: Alejandro Valverde: "Está siendo el final soñado"

El ciclista español Alejandro Valverde se ha despedido este domingo de La Vuelta a España. y lo ha hecho emocionado, "soltando alguna lagrimilla" y agradecido por todo el cariño que ha recibido de sus compañeros y rivales. "Son muchísimo años y siempre hay un final y está siendo un final soñado", ha comentado en TVE el corredor murciano. "No he conseguido una victoria de etapa pero eso era secundario. Lo he disfrutado mucho, haciendo segundo a Enric y peleando con los mejores", agregó. Por último, Valverde asegura que aún disputará tres Clásicas y la última será la de Lombardía.