Sin programa: Els partits debaten sobre el paper de Puigdemont i si cal reformular la taula de diàleg | RTVE Play

Referèndum, sí, però a l'horitzó. Pel que aposta Sumar és per ampliar l'ordre del dia de la taula de diàleg. Un nou pacte territorial, diuen, que s'hauria de sotmetre a votació. Cop de porta d'esquerra i del PDECat-Espai CIU a aquestes propostes. Els últims aposten per posar també sobre la taula de negociació el pacte fiscal. La candidata socialista treu pit del diàleg amb Catalunya i demana una legislatura més per consolidar-lo i alerta que amb un govern de Feijóo s'accentuaria de nou la divisió territorial.