Aborto: Mañueco carga contra Sánchez por crear un "conflicto inexistente"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha cargado duramente este viernes contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras el comunicado del Ejecutivo en el que ha anunciado que no recurrirá al Tribunal Constitucional las medidas antiaborto que el gobierno autonómico anunció la semana pasada, después de que el Gobierno de Castilla y León anunciara que inadmite el requerimiento enviado por el Ejecutivo central. "No se va a hacer nada, ha sido todo una burda manipulación, y quienes son responsables de la ley del solo si es sí no pueden dar lecciones a nadie [...]", ha dicho Mañueco durante la inauguración en Madrid de FITUR, sobre la salida de agresores sexuales a la calle por la reducción de penas al entrar en vigor la ley del 'solo sí es sí'.

Foto: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. EFE/Nacho Gallego