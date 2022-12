Día de la Constitución: discurso íntegro de la presidenta del Congreso

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha apelado a la Constitución como signo político de esperanza para consolidar el Estado de Derecho y como expresión de la voluntad popular, al tiempo que ha instado a todos los parlamentarios a respetar y a "no herir" a la ciudadanía con la palabra en sus debates en las Cámaras. Durante la conmemoración del 44 aniversario de la Constitución que se ha celebrado a las puertas del Congreso de los Diputados ante la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidentes autonómicos y altas autoridades del Estado, Batet ha señalado que "el Parlamento es un lugar único en el que todos los ciudadanos están representados y en el que deben sentirse representados". "La ciudadanía espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza", ha dicho mientras recordaba que "la materia política de nuestra Constitución es la esperanza" y ha aludido a su unidad.

Foto: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet (d) junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) durante los actos de Conmemoración del aniversario de la Constitución este martes en Madrid. EFE/ Kiko Huesca