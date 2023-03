Santi Hernández, mecànic - Noms Propis | RTVE Catalunya

Santi Hernández conversa amb Anna Cler a 'Noms Propis'. El cap de mecànics de Marc Márquez, reputat pilot de MotoGP amb qui ha guanyat 6 mundials de motociclisme, no era cap aficionat de les motos quan era petit preferia ser jugador de futbol. Va ser el seu pare qui li va encomanar aquesta passió. Ara, repassa una trajectòria de 23 anys en què també ha treballat com a tècnic de suspensions amb pilots com Àlex Crivillé o Valentino Rossi.