Mundial balonmano | La explicación del gol de Dani Dujshebaev

El jugador de la selección española Dani Dujshebaev ha sido el gran protagonista de la victoria ante Noruega en los cuartos de final del Mundial de balonmano 2023 después de dos prórrogas. El central del Kielce ha explicado cómo marcó sobre la bocina de los 60 minutos el gol del empate: "Sabíamos que teníamos que dejar tirar a Noruega y he dicho: 'Me quedo de palomero ya que estoy reventado'. Suerte que Álex lo ve todo, me ha dado la pelota y he tenido la suerte de que ha entrado. He tirado como he podido, solo me preocupaba hacerlo a tiempo". Además, ha elogiado a su hermano Álex Dujshebaev, "el mejor jugador del mundo". "Algunas veces ha sido: balones a Álex y a ver qué pasa", ha comentado Dani.