El piloto español Daniel Holgado, ganador del GP de Italia de Moto3 y líder del Mundial en la categoría, se ha mostrado "orgulloso" de su triunfo en Mugello: "Cuando he pasado la meta, se me ha caído una lágrima del orgullo y la satisfacción de haberlo logrado". Holgado dice que ha sabido "gestionar la carrera" pese a no haber sido "el más rápido".