Messi: Último partido con el PSG, ¿Volverá al Barça?

Leo Messi juega su último partido con el PSG en el Parque de los Príncipes. Christophe Galtier, entrenador del equipo galo ha confirmado que el astro argentino no volverá a vestir la camiseta del club parisino. Leo busca equipo y la gran pregunta es sí volverá a jugar en Barcelona.

La posibilidad de que Messi vuelva al Barça existe, aunque no es fácil. Para Leo el FC Barcelona es el club de su vida del que nunca quiso irse y en el que siempre soñó retirarse. Pero el volver o no a can Barça no depende solo del jugador. Para que el regreso de uno de los mejores del mundo a LaLiga se haga realidad, el club que preside Joan Laporta debe reducir su masa salarial y mejorar su fair play financiero de cara a la próxima temporada.

Pero… ¿Qué es eso del fair play financiero?

Traducido al español sería 'juego limpio financiero' y es el pilar del fútbol. Marca las regulaciones económicas que la UEFA impone a los clubes y establece que no pueden gastar más del 90 o 70% de sus ingresos en sueldos de jugadores, dependiendo del año. Si el Barça quiere fichar a Messi está obligado a vender jugadores o a reducir los contratos de la actual plantilla para no sobrepasar el límite.

El campeón de mundo baraja otras opciones como la de irse a jugar a Arabia Saudí, que parece la más factible. También tiene otras propuestas sobre la mesa, como el Inter de Miami fundado por David Beckham.