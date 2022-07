La presidenta del Parlament, Laura Borràs, assegura que si la Mesa de la Cambra acaba decidint que l'ha de "suspendre de drets i deures, no vol dir haver de deixar el càrrec". En una entrevista al darrer programa de la temporada d'Aquí Parlem amb Lluís Falgàs, Borràs ha defensat la seva innocència sobre el cas de l'adjudicació dels contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes i insisteix que no té cap intenció de dimitir.

La presidenta del Parlament ha advertit que serà la primera que comunicarà a la Mesa la notificació de l'obertura de judici oral. Ara bé, manté que l'article 25.4 del Reglament no estipula que "hagi d'abandonar el càrrec" sinó que "algú la substituirà mentre duri la suspensió". Borràs ha volgut recordar que a l'organisme "hi ha polítics i no jutges" i, per tant, "confio que els polítics no facin de jutges".

Borràs també s'ha referit a les presumptes coaccions del diputat de Junts, Francesc Dalmases, a una periodista en una entrevista a TV3, assegurant que "El que he llegit que ha passat no ho he viscut". "Estem parlant d'una agressió que no ha tingut lloc" ha retret. Alhora, ha denunciat que li sembla "lamentable l'acarnissament" al que s'està sotmetent a Dalmases.