Entrevista en RTVE | Zelenskyy: "Las vidas humanas son lo más valioso que tenemos aquí"

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, ha concedido una entrevista exclusiva a varios medios españoles. Entre ellos, a esta casa, RTVE. Zelenskyy ha hablado de cómo va la guerra, de las relaciones con la OTAN y la Unión Europea y de la ayuda militar. Zelenskyy ha dicho, además, que algunos países latinoamericanos no ven bien que acuda a la cumbre que tendrán con la Unión Europea, pese a los esfuerzos de España por facilitar su participación.

"Las vidas humanas son lo más valioso que tenemos aquí", ha recalcado el mandatario ucraniano, que ha señalado que prefiere que la contraofensiva se extienda más meses si así consiguen que muera menos gente que con una operación más agresiva.

Sobre su posible inclusión en la Alianza Atlántica, Zelenskyy cree que "la OTAN, sin Ucrania, no está completa" y que "una alianza con tal potencial no puede estar sin Ucrania". El presidente ucraniano alude al conocimiento único que su país está obteniendo sobre como afrontar una invasión enemiga y al mensaje que tienen que mandar al mundo: "Es muy importante decirle a Putin que no le tenemos miedo".

En cuanto al balance de víctimas hasta el día de hoy por la invasión rusa, Zelenskyy ha indicado que no puede ofrecerlas porque es imposible hacer un recuento real: "No sabemos cuánta gente ha muerto en los territorios ocupados por Rusia (entre un 26 y un 30% del país)".