L'actriu Sílvia Abril ha visitat el poble vell de Corbera d'Ebre a 'La recepta perduda', on ha conegut a Andreu Queralt i Maite Hernández, dos guies que li han explicat la història d'un poble que va quedar destruït durant la Guerra Civil a la mítica Batalla de l'Ebre i s’ha conservat tal com va quedar per tal de ser un testimoni d’una de les batalles més crues de la nostra història. Amb ells hem descobert què va significar per a la població de la comarca ser l’escenari d’una de les batalles més llargues d’aquesta guerra.