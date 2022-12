El forn morú a Terra Alta

La fornera Sònia Carbó, quarta generació del Forn Cal Mariano d'Horta de Sant Joan, ha explicat a 'La recepta perduda', programa presentat per Sílvia Abril, quin és el funcionament d'un dels pocs forns moruns de Catalunya, com es prepara el pa i les pastes per coure-les i com es pot treure el màxim profit.