Fideus a la cassola a Caldes de Montbui

A 'La recepta perduda', Sílvia Abril ha viatjat a Caldes de Montbui, on les aigües que brollen són un eix que uneix els habitants, que les utilitzen per tot, també per rentar la roba al safareig públic. El grup de dones que hi troba li han recomanat que busqui la Carmeta de Cal Marrillo, perquè fa uns fideus per llepar-se'n els dits.

La Carmeta va créixer a la botiga de queviures de la família, on es podia trobar pesca salada, conserves i llegums, cuits amb aigua termal. Recorda que el brou de les mongetes l'anaven a buscar les senyores per als fideus a la cassola i ella fa servir també aquest truc.

Els fideus els ha obtingut de l'obrador dels Sanmartí, que elabora pasta des de l’any 1700 i continua fent-ho de forma tradicional, i les verdures de l'hort d'en Pep Salsetes, que es dedica a recuperar i conservar varietats locals i antigues de fruita, verdura i hortalisses.

I de postres, cireres de l'hort dels Picanyol, que des de fa quatre generacions es dediquen al cultiu dels cirerers, i carquinyolis de L'espiga d'or, fets amb aigua termal.