Programa especial, fideus mar i muntanya

En aquest capítol especial, Sílvia Abril obre les portes de casa seva i prepara uns fideus mar i muntanya per homenatjar les cuineres i cuiners que l'han ajudat en aquesta segona temporada. La Rosario, d'Olesa de Montserrat, l'ajuda a fer-los, fins a aconseguir que tots els convidats se’n llepin els dits i assaboreixin plegats un àpat molt especial.

A més, el capítol emet els millors moments de la temporada, en què hem rigut, ens hem emocionat, hem après a cuinar i, sobretot, ens ho hem passat bé menjant els millors productes del nostre país. Els protagonistes d'aquest any comparteixen anècdotes, riures i abraçades, i Sílvia Abril proposa un últim brindis perquè gràcies a ells hi ha receptes que ja no es perdran mai més.