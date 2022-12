'La clotxa' a la Terra Alta

'La recepta perduda' ha visitat la Terra Alta, zona de pagesos, on els treballadors del camp aguantaven llargues jornades collint raïm i olives amb un sol àpat: la clotxa, un pa de pagès farcit de verdures escalivades i sardina salada que preparaven els avis de la família a mig matí sense moure's del tros.

Sílvia Abril ha arribat a una comarca immersa en la verema. Encuriosida, ha conegut a Pili Sanmartín, una de les dones al capdavant del Celler Bárbara Forés. Per elaborar la clotxa, ha conegut a Enrique Segura, pagès al capdavant d'un celler, que recorda la clotxa que menjava quan era petit i anava a veremar amb la família.

Per preparar-la ha necessitat un bon pa de pagès, ingredient principal i recipient, que a les Terres de l'Ebre sovint couen als coneguts com a forns moruns, forns refractaris de llenya. Sílvia Abril ha anat a buscar-lo a la Fatarella, on hi ha el forn de la Rosa Balsebre, que diuen que és un dels més antics de Catalunya.

Per al farcit, cal sardina de casco, o arengada, que Sílvia Abril ha obtingut de la botiga de la Dora Rius, amb qui ha descobert els ganyims de tonyina, una altra especialitat de pesca salada. De la mà d'Andreu Queralt i Maite Hernández, Sílvia Abril ha recorregut el poble vell de Corbera d'Ebre, escenari d'una de les batalles més cruentes de la Guerra Civil espanyola. El poble es manté destruït com un testimoni colpidor.