Illa: "El PSC garantiza el cumplimiento de la Constitución"

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha dicho, en relación con las críticas, por parte del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), a la reforma de la malversación que este jueves se vota en el Congreso, en el marco de la reforma exprés del Código Penal, que ha intercambiado mensajes con él y que le ha trasladado que el PSC "como primer partido de Cataluña garantiza el cumplimiento íntegro de la Constitución en Cataluña, que lo que es bueno para Cataluña es bueno para España y que es importante siempre tener altura de miras siempre". En este momento, según el líder del PSC, es fundamental "garantizar la convivencia, la concordia y el reencuentro en Cataluña, desde la obviedad de que hoy estamos mucho mejor en Cataluña que hace cinco años". Preguntado por la reforma de la malversación que beneficia a los líderes del 'procés', Illa ha afirmado el "compromiso inequívoco" de los socialistas contra la corrupción y ha señalado que lo que se hace es "crear un nuevo tipo delictivo para penalizar la corrupción, y se distinguen entre distintos supuestos, pero en ningún caso se despenaliza la corrupción". Al ser preguntado por a qué se refiere cuando habla de una consulta pactada de autogobierno, el primer secretario del PSC ha dicho que la "siguiente consulta" que habrá en Cataluña será cuando se convoquen las elecciones autonómicas y ha insistido en que no habrá "ningún referéndum de autodeterminación". A la formación republicana, ERC, le ha pedido que tenga "el coraje político de decir la verdad, los ciudadanos de Cataluña, que se ha pasado página a unos años muy malos y que no habrá referéndum de autodeterminación porque, entre otras cosas, la ciudadanía no lo pide", ha afirmado en La Hora de La 1 de TVE.

Foto: El primer secretario del PSC, Salvador Illa. EFE / Andreu Dalmau