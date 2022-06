El presidente de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha apelado al votante progresista y ha hecho un llamamiento a votar en masa a su partido para evitar la entrada de Vox en su gobierno, si tiene opción de formarlo tras el 19J, como señalan todas las encuestas. “Quiero un gobierno centrado, inclusivo, donde cabe todo el mundo”, ha dicho. Ha insistido en que no quiere tener “las manos atadas a nadie” para así poder tomar decisiones “más rápido y más lejos” y no “entrar en debates estériles e ideológicos que no llevan a ningún lado”.