Ayuso acusa a Bolaños de acudir al acto del Dos de Mayo para "provocar"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de ir al acto del Dos de Mayo en "calidad de provocación" y ha justificado que no se le permitiera acceder a la tribuna de honor al no haber sido invitado. "Al señor Bolaños le dijimos que no estaba invitado, fue en mi juicio en calidad de provocación", ha afirmado Ayuso en una entrevista este miércoles en la cadena SER solo un día después del acto en el que también estuvo la ministra de Defensa Margarita Robles.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pronuncia un discurso durante el acto de entrega de la Medalla de la Comunidad de Madrid y las condecoraciones de la Orden del Dos de Mayo, este martes en la Real Casa de Correos. EFE/ J.J.Guillén.