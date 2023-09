Caso La Manada: La abogada de la víctima recurrirá la reducción de la pena

La abogada de la víctima de La Manada, Teresa Hermida, ha afirmado que su defendida está "muy triste y decepcionada" y ha anunciado que van a recurrir la reducción de la pena del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 15 a 14 años a uno de los condenados, Ángel Boza, el único que había solicitado la rebaja tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'. En La Hora de La 1 ha explicado que van a fundamentar su recurso en el criterio del voto particular de la magistrada sther Erice Martínez, que aboga por desestimar la revisión de condena. También fundamentarán su recurso en que "no solo tenemos que establecer reglas aritméticas sino tener en cuenta la gravedad de los hechos". Hermida ha dicho que la del 'solo sí es sí' es una "buena ley" pero que los resultados "no son los que se esperaban respecto a esta brecha jurídica que debería haber sido solventada" y ha calificado esta situación como algo "paradójico" porque la ley nació precisamente intentando "proteger a la víctima de La Manada". El TSJN ha rebajado en un año -de 15 a 14 años- la pena de prisión impuesta por el Tribunal Supremo a Boza por la violación grupal de los Sanfermines de 2016 en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de Garantía Integral de la Libertad Sexual (ley de 'solo sí es sí).

Foto: Los cinco integrantes del grupo autodenominado La Manada, condenados por la violación a una joven en los Sanfermines de 2016. En la foto, de izda a dcha., José Ángel Prenda, Jesús Cabezuelo, Antonio Manuel Guerrero, Jesus Escudero y Ángel Boza. EFE/Archivo.