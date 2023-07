Debate a siete en RTVE: PSOE y Sumar defienden la coalición y el PP se ve gobernando solo

El debate a siete en RTVE entre los candidatos de los partidos con grupo parlamentario propio a las elecciones del 23 de julio ha mostrado la sintonía entre PSOE (Patxi López) y Sumar (Aina Vidal) y su disposición a reeditar la coalición de gobierno progresista frente a un PP (Cuca Gamarra) convencido de que gobernará "en solitario", si bien ha reiterado su ofrecimiento a los socialistas para que se facilite gobernar a la lista más votada. "No, rotundamente", ha respondido López. Sin aclarar si pactaría o no con Vox tras las elecciones, el Partido Popular ha pedido el voto “para evitar los extremismos y los bloqueos”, mientras que Vox (Iván Espinosa de los Monteros) ha pedido a los ciudadanos no malgastar su voto en una “solución tibia o intermedia” para construir una "alternativa", en referencia al PP. Por su parte, los partidos nacionalistas e independentistas (ERC, PNV y EH-Bildu, representados por Gabriel Rufián, Aitor Esteban y Oskar Matute) han llamado a votar para evitar la “involución” y defender sus respectivos territorios.