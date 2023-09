¿Cómo se ha gestionado la crisis tras el terremoto en Marruecos?

En el Canal 24 horas, Jorge Dezcallar, exembajador de España en Rabat y exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), analiza la gestión de la crisis en Marruecos tras el seísmo de magnitud 6,8 que ha causado más de 2.900 muertos y al menos 5.500 heridos, según las últimas cifras del Gobierno marroquí.

¿Cómo ha sido la reacción, sobre todo, en las zonas más pobres, donde el terremoto ha tenido consecuencias aún más cruciales. "Parece que la reacción se ha producido con cierta lentitud", señala el exembajador, también señala que es "muy complicado" porque "es una zona de muy difícil acceso", muy montañosa y con carreteras entre acantilados que se bloquean con facilidad.

En este escenario, el rey de Marruecos, Mohamed VI, hasta ahora no se ha dirigido a su pueblo. Dezcallar señala que el rey "no está bien de salud" y pasa mucho tiempo fuera del país. Al hilo de esto, señala que "Marruecos es un país tremendamente piramidal desde el punto de vista político" y "si desde arriba no dan instrucciones, nadie se atreve a tomarlas", lo que ha provocado que los procesos de decisión sean más lentos. "Parece ser que es lo que ha podido pasar en esta ocasión", matiza.

Así, Dezcallar indica que en este tipo de situaciones la gente necesita ver que sus políticos y la gente a la que admira, como puede ser el rey Mohamed VI, estén presentes en los sitios afectados. "No digo que se presente allí, pero por lo menos que se acerque", indica el experto.

En el foco también está la ayuda internacional y el experto recuerda que Marruecos ha rechazado la ayuda humanitaria ofrecida por Francia. "Marruecos tiene algunas diferencias con Francia", como la actitud del país galo con respecto al espionaje de Pegasus y, además, la cuestión del Sáhara, un ámbito en el que no están en consonancia ambos países.

Como matiz, el exembajador indica que la figura de Mohamed VI también ha evolucionado con los años. "Llegó con cierto entusiasmo", explica, pero el paso de los años y su enfermead "quizá han frenado un poco este fuerte impulso con el que llegó". No obstante, Dezcallar señala que la realidad marroquí puede distar de la que él contemplaba cuando era embajador español en Marruecos.

Foto: Fernando Sánchez / Europa Press