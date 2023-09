Sánchez, sobre Rubiales: "Uno no puede representar España con actitudes y discursos que nos abochornan"

El presidente interino de España y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, ha abierto el curso político del PSOE desde Málaga, donde se ha pronunciado sobre el 'caso Rubiales'. Sánchez ha defendido que "uno no puede representar España con actitudes y discursos que nos abochornan y no nos representan", en alusión al presidente ahora inhabilitado de la Real Federación Española de Fútbol. El líder socialista no cree que la polémica haya causado una mala imagen de nuestro país en el exterior porque "la marca España es la reacción ejemplar de las jugadoras de la selección", ha asegurado.

Foto: EFE / Álvaro Cabrera