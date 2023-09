Caso Rubiales: Entrevista a Toni Roca, experto en derecho deportivo

El Canal 24 Horas ha hablado sobre la decisión del TAD, la respuesta del Gobierno y del propio Luis Rubiales con Toni Roca, abogado experto en derecho deportivo, que ha asegurado que "es poco probable que el TAD suspenda a Luis Rubiales". Roca ha argumentado que la FIFA ya ha suspendido por 90 días al presidente de la RFEF y por tanto la insistencia del Gobierno de España de que también lo haga el TAD "es innecesaria". El experto en derecho deportivo no entiende la insistencia del Gobierno y ha pedido "no presionar al TAD". Además, Toni Roca achaca que esta situación "es en parte culpa del Gobierno por no desarrollar la Ley del Deporte".

Foto: EFE / RFEF