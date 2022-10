Se cumplen 10 años de la tragedia del Madrid Arena, la macrofiesta de Halloween en la que cinco chicas murieron en una avalancha en un recinto que duplicaba el aforo permitido. "Me parece que pasó ayer, aprendes a vivir con esto, es una mochila que llevas colgada para toda la vida", ha contado en 'Hablando Claro' Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, una de las víctimas mortales. Gracias a la recogida de firmas de los familiares se ha hecho hincapié en la prevención y seguridad de los eventos y en el endurecimiento de las multas, pero el condenado como autor responsable, Miguel Ángel Flores, está ya en la calle. "Se ha hecho justicia en función de las leyes que teníamos, que son bastante suavecitas. 4 años por cinco muertes son 9 meses por muerte y a mi me parece una burla, pero es la ley que hay, a lo mejor lo que había que hacer es cambiar la ley”, ha manifestado De la Fuente. Sobre las palabras de Flores, que en una entrevista se ha considerado una víctima más, De la Fuente ha señalado que la víctimas "son las que están metidas en columbarios desde hace 10 años". Y ha apuntillado: "Él está en su casa, que yo sepa". También se ha referido al doctor Viñals responsable médico de la fiesta: "Esa persona para mi es de largo lo más repugnante de este caso. Cristina llegó viva a la enfermería y él decidió que estaba muerta y no hizo nada por ella".

Foto: EFE/Sergio Pérez