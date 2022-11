"Un padre no debe enterrar a sus hijos nunca, esto no puede ser. Un padre no entierra a sus hijos, no es natural y una madre no los asesina, va contra natura", son las palabras de Eugenio García, padre de la menor hallada muerta en Gijón después de que presuntamente su madre le administrara barbitúricos, tras el homenaje realizado a su hija en Torrecaballeros, el municipio de Segovia al que la pequeña se iba a trasladara a vivir después de que su padre hubiese obtenido su custodia tras cinco años de batalla judicial. "Le prometí que volvería a casa, la promesa la hemos cumplido a medias. A casa vuelve, nos hubiera gustado que hubiese sido de otra manera, pero a casa vuelve", ha señalado visiblemente afectado. "Esto te lo llevarás a la tumba sin encontrarle una explicación lógica". Sobre si se imaginaba que la madre de la niña pudiese llgar a este extremo, García ha señalado que no le entra en la cabeza, "esto no es razonable, es una salvajada", ha asegurado en sus primeras delaraciones ante los medios en las que ha asegurado que debe estar apartada de la sociedad.