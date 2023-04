Ana Trejo: "Los niños no pueden ser utilizados como una terapia"

Una nueva portada de Ana Obregón ha trascendido de la crónica social: la actriz y presentadora ha revelado que la niña nacida por gestación por sustitución es su nieta, se llama Ana Sandra y es hija de Aless, que falleció hace tres años. Obregón ha asegurado en la entrevista que España está en el siglo pasado por no regular la gestación por sustitución, unas palabras que han sido contestadas en Hablando Claro por la fundadora de la asociación Stop Vientres de Alquiler, Ana Trejo: "Quienes están en el siglo pasado son los pocos países que tienen legislada esta práctica en su modalidad comercial y en su modalidad altruista. Solo 12 países permiten la subrogación comercial y 19 en la altruista", ha señalado Trejo. La socióloga ha manifestado que aunque puede empatizar con los deseos, los recién nacidos "no son muñecos 'reborn' y no se pueden comprar porque son personas sujetos de derecho y no pueden ser utilizados como una terapia, en este caso para superar un duelo, o para satisfacer deseos de paternidad egóicos y de perpetuación del linaje, es un tema que está absolutamente zanjados". Trejo, que ha insistido en que no se puede utilizar a las mujeres "como si fuéramos microondas en el que metes una bolsa de palomitas y tienes un bebe" y ha concluido con una petición expresa al Gobierno: "Tiene que derogar la instrucción de 2010 que permite que hayan entrado en España 3.273 bebés comprados, principalmente en Estados Unidos y en Ucrania".

Foto: Getty