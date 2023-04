La familia del camarero fallecido en el restaurante incendiado en Madrid denunciará por negligencia

La familia del camarero fallecido en el restaurante incendiado en Madrid el pasado viernes tomará medidas legales, tanto colectivas como a título personal, para que la tragedia no se vuelva a repetir: "Vamos a hacerlo para que no vuelva a suceder más y que no haya esta combustión colgada tanto en esta cadena como en otras muchas" ha explicado Julián Robles, padre del joven, en Hablando Claro. Robles ha insistido en que su motivación es que no haya más sucesos como este. "El dinero no vale ya para nada", ha asegurado al tiempo que ha pedido que ha destacado que espero que esto no se olvide y que se investigue hasta que se esclarezca y se haga justicia. En este sentido, ha pedido que se revise la legislación y que se ponga primero la decoración de los locales y luego se inspeccionen en lugar de al contrario. Su tio, por su parte, ha destacado que hay otros 19 locales como el que se ha incendiado con la misma decoración igual de peligrosa.

Foto: Jesús Hellín / Europa Press