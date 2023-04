Hablamos con una de las clientes del restaurante incendiado en el centro de Madrid

Ruth estaba cenando el pasado viernes en Burro Canaglia, situado en la madrileña Plaza Manuel Becerra, en el momento del incendio que terminó por devorar el restaurante y vivió en primera persona la tragedia en la que perdieron la vida dos personas. "El camarero pasó por una columna de plantas artificiales y en un segundo prendió fuego, alguien echó agua pero en cuestión de dos segundos todo el techo estaba lleno de llamas", ha narrado en Hablando Claro. La joven ha explicado que ante lo sucedido cogió su bolso, se levantó y salió andando rodeando el fuego junto a su acompañante. Sin embargo, no todos los comensales pudieron seguir sus pasos: "Cuando salimos no recuerdo ver a mucha gente a mi lado, o lo he borrado del shock. Pensamos que si nosotros habíamos salido, todo el mundo también", ha contado.

Foto: EFE/ Fernando Villar