Luis de la Fuente explica la ausencia de Sergio Ramos con la Selección

El seleccionador español, Luis de la Fuente, ha comparecido en rueda de prensa para hablar de su primera lista de convocados con España, pero la atención la ha centrado uno de los jugadores ausentes: Sergio Ramos. De la Fuente ha desvelado que con Ramos mantuvo "no una llamada, fue una videollamada" y en ella le explicó los motivos por los que no jugará con España. "Le expuse mis puntos de vista y él los suyos. Sobre la carta, todos la habéis leído... pero la conversación es privada", comentó el seleccionador que quiere dar "por zanjado el tema Sergio Ramos". Además asegura que "quién se despide por carta de la selección es Ramos" y que él nunca ha escrimido el tema de la edad como un motivo para excluir a un jugador. "Desde aquí le transmito toda mi admiración. Era una conversación privada y tengo la buena costumbre de no airearlas. Hay un seleccionador nuevo, con un proyecto nuevo y apuesto por unos jugadores. No puedo decir nada más", contestó.