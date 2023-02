Vilda: "Podía haber sido un resultado más abultado"

El seleccionador español Jorge Vilda se ha mostrado satisfecho por la victoria de España 3-0 frente a Jamaica en la Copa de Naciones. "Hemos ganado, metido tres goles, portería a cero... Objetivo cumplido", comentó sonriente tras el choque. Además, destacó el buen trabajo de sus futbolistas, pero se lamentó por la oportunidades perdidas: "Por ocasiones podía haber sido un resultado más abultado". También habló tras el encuentro Maite Oroz, goleadora ante Jamaica. La jugadora navarra fue la encargada de abrir el marcador al aprovechar un rechace después de que el balón se estrellara en el larguero. "He tenido suerte. He tenido la intuicion de que iba a ir ahí y he podido marcar y ayudar al equipo", comentó.