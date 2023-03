Xavi, sorprendido y triste por la reacción de San Mamés al caso Negreira

Xavi Hernández se ha mostrado sorprendido al ser preguntado por la reacción de San Mamés al 'caso Negreira', con gritos de "¡A Segunda!" y el lanzamiento de billetes falsos en el minuto 30 del partido entre el Athletic y el Barcelona: "Respeto mucho a este público y me sorprende y entristece este ambiente de hostilidad de San Mamés hacia el Barça porque siempre nos han tratado muy bien. Juzgar antes de tiempo no es bueno para la sociedad", ha respondido el entrenador barcelonista. Además, Xavi ha valorado la importancia de la victoria de su equipo: "Hoy era una final para nosotros, se lo he dicho a los jugadores, no había que pensar en el clásico. Había que ponerse el mono de trabajo y lo hemos hecho y hemos demostrado personalidad", ha concluido el de Terrassa al analizar el partido.