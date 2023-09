La Vuelta | Evenepoel: "He ganado tres de las etapas más bonitas"

Remco Evenepoel (Soudal) se ha mostrado muy satisfecho tras ganar en solitario en la Cruz de Linares la 18ª etapa de la Vuelta a España 2023 la tercera para él en esta edición de la carrera, que ha dedicado a su mujer. El belga ha explicado así el desarrollo de la etapa: "Sentía que era el más fuerte en el grupo (de escapados) y que tenía que marcharme. Las piernas me iban súper bien hoy. Además quería lograr los puntos para el maillot" de la montaña. "Es increíble acabar La Vuelta así. Después de mi mal día entre Formigal y el Tourmalet, tuve que pasar página e ir a por las etapas. He ganado tres de las más bonitas (...) Ha sido una Vuelta increíble, aunque los planes para la general no hayan ido bien", ha añadido Evenepoel.