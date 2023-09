La Vuelta | Kuss agradece el trabajo de sus compañeros de Jumbo

Sepp Kuss ha comentado en RTVE cómo ha transucrrido la 18ª etapa de la Vuelta a España 2023 con final en la Cruz de Linares, donde ha consolidado su liderato. "Hoy he dado un paso adelante (para ganar la Vuelta) y tengo que dar gracias a mis compañeros por ayudarme en toda la etapa ", ha dicho el ciclista estadounidense del Jumbo, que es primero de la general por delante de Jumbo Jonas Vingegaard y Primoz Roglic. "Estamos contentos de cómo está la general y hoy decidimos correr de una manera más defensiva. Tengo que darles las gracias por apoyarme y tirar en la subida final", ha insistido Kuss, que ha confirmado que tras la etapa de la víspera con final en el Angliru hablaron "otra vez" dentro del equipo para intentar evitar tensiones entre ellos. "Creo que he merecido este maillot y cada día tengo más confianza. Me estoy encontrando bien y ayer luché hasta el final. Hice todo lo que pude" para defender el maillot rojo, ha explicado.