La Vuelta | La dedicatoria de Herrada en recuerdo de un amigo

Jesús Herrada (Cofidis) ha explicado a RTVE cómo se ha desarrollado la 11ª etapa de la Vuelta a España 2023 en la que ha logrado la victoria en la Laguna Negra (Soria). El ciclista conquense se ha emocionado al recordar a un amigo fallecido. "Estoy muy emocionado. Se la quería dedicar a Jesús, un amigo de la 'grupetta' del pueblo que ha venido a muchas carreras y que nos dejó hace unos meses. Para su familia", ha dicho Herrada. Y sobre la jornada ha explicado que le costó mucho coger la fuga buena. "Estuve (en los ataques) al principio, hice varios esfuerzos y me costó recuperar. Hasta el kilómetro 40 ó 50 no pude volver a la cabeza (...) Sabía que era un buen final para mí y tenía que guardar. He intentado aguantar, aprovechar el trabajo de otros equipos que tenían varios ciclists, coger un respiro, y hacer un sprint".