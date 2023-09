Vuelta 2023 | Sepp Kuss: "Esta contrarreloj me da confianza"

Sepp Kuss (Jumbo) ha hablado con RTVE tras la disputa en Valladolid de la 10ª etapa de la Vuelta ciclista a España, la contrarreloj individual en la que ha mantenido el liderato. El estadounidense se ha mostrado "sorprendido" de su rendimiento. "Estoy muy contento de la contrarreloj que he hecho. Se trataba de salir a tope y manterner el ritmo hasta la meta. No estaba pensando mucho en vatios ni velocidad o ritmos. Solo ir a tope y ya", ha explicado. Sobre sus opciones al triunfo final ha dicho: "La buena crono me da mucha confianza, pero tenemos tres corredores buenos (en el equipo). Quizá intentemos atacar desde lejos en los finales en alto", ha añadido el compañero de Primoz Roglic y Jonas Vingegaard, que ha augurado que la carrera "va a cambiar mucho en la segunda mitad", en particular tras las etapas pirenaicas.