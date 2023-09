La Vuelta | Evenepoel valora su resultado en la contrarreloj

El belga Remco Evenepoel (Soudal), segundo en la contrarreloj y tercero de la clasificación general de la Vuelta a España, ha comentado sus sensaciones tras la 10ª etapa disputada este martes en Valladolid. "Creo que he hecho un tiempo bastante bueno teniendo en cuenta que no tuve las mejores piernas en la crono. Tuve un momento difícil una vez superados los 10 minutos de crono, así que creo que esa es la razón por la que perdí algo de tiempo con Pippo Ganna (el ganador de la etapa). Es un corredor que mereció la victoria de etapa. En general, creo que deberíamos estar contentos con el resultado de la general pero, por supuesto, es una lástima que no haya subido al podio hoy", ha explicado el defensor del título de La Vuelta. Además, ha valorado la marcha de la carrera hasta ahora. “Dos veces segundo y una victoria de etapa en el bolsillo es buen balance para los primeros 10 días de esta Vuelta. Tenemos que estar contentos con las diferencias en la general que conseguí hoy y con el acercamiento a Sepp Kuss, que realmente hizo una crono súper buena. Muchas felicidades también para él", ha comentado respecto al líder de la carrera en unas declaraciones que recoge Efe.

Foto: AFP