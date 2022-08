El ganador de la séptima etapa de la Vuelta 2022, Jesús Herrada (Cofidis), ha explicado a RTVE cómo ha conseguido su éxito al imponerse al sprint a sus compañeros de escapada en Cistierna. "No había mucho tiempo para pensar. Cuando a falta de 3 km nos han dado las últimas referencias, ya lo teníamos todo a favor. Y sabía que con la etapa tan dura que llevábamos, había que esperar hasta el último momento. Todos eran muy rápidos y yo también confiaba en mi punta de velocidad. A falta de 1 km he guardado un punto y al final he podido". El ciclista conquense ha dedicado su victoria de etapa a su pareja y su familia.