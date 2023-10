Bravo, sobre el dato de empleo de septiembre: "La afiliación crece bastante menos"

Juan Bravo, vicesecretario de Economía del Partido Popular (PP), ha valorado los datos de empleo de septiembre, mes en el que España ha sumado 19.768 parados por el fin de la temporada turística, pese a crear 18.295 empleos.

"Siempre que se crea un puesto de trabajo es una buena noticia", ha indicado Bravo, que ha matizado que el dato de desempleo es todavía “importante” y que “el dato de afiliación crece bastante menos de lo que nos tenía acostumbrados".

“Solamente en la Comunidad de Madrid se han generado 47.000. Quiere decir que si Madrid no hubiera hecho esa aportación estaríamos en 30.000 negativos”, ha señalado Bravo en el Canal 24 horas. Asimismo, ha hecho hincapié en la temporalidad y explica que más de 8 de cada 10 contratos son indefinidos a tiempo parcial, fijos discontinuos o temporales. “Lo que aspiramos es a que la gente pueda trabajar a jornada completa y con estabilidad”, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que en agosto hubo 11.000 empresas menos y que la producción industrial está cayendo. A nivel global, defiende que la economía “se está ralentizando” y que “el empleo que se crea no es de calidad”.

Una de las propuestas del PP es medir los fijos discontinuos inactivos, como señaló Alberto Núñez Feijóo en el debate de investidura. “Medir se mide”, ha indicado Bravo, que ha indicado que “el Gobierno no los ha contado” y “cuando se ha equivocado y lo han contestado los funcionarios en una pregunta en el Senado, nos han dicho que hay 440.000 que siendo fijos discontinuos no estaban trabajando”. Para Bravo, la cuestión está en que “no lo cuentan cada mes” y, como ha rematado, este dato no lo pueden controlar las comunidades autónomas, sino que “solo lo tiene el Gobierno, y no lo facilita”. Según el vicesecretario de Economía del PP, este es un dato relevante que podría variar en la cifra de parados en España.

Con respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Bravo ha puesto el foco en el encarecimiento de los alimentos y las hipotecas. “El compromiso que nosotros intentaríamos es que el SMI estuviese en el entorno del 60% [del salario medio]”, ha indicado, y ha puesto el foco en hacerlo con acuerdos entre la patronal, sindicatos e incluso con expertos independientes.

En cuanto a los impuestos y las medidas contra la inflación, Bravo ha señalado que esas medidas, la rebaja del IVA de la luz y el gas, y las ayudas directas a las rentas más bajas “lo propusimos nosotros” y “lo ha copiado el Gobierno”. “Si la situación es de que la inflación no baja, parece lógico mantener ese tipo de ayudas” y, en algunos casos, “reorientar una ayuda más directa a las rentas más bajas”.

Otra cuestión a la que se ha referido es al desbloqueo por parte de Bruselas del nuevo paquete de ayudas de 93.500 millones de euros para España, donde se confirma la eliminación de los peajes en las autopistas. “Se ha demostrado que teníamos razón” cuando el PP que Sánchez se había comprometido con Europa al pago de peajes, ha dicho. Al hilo de esto, ha planteado si Europa da más dinero a España “por buena o por mala” y, según Bravo, “nos da más dinero Europa porque estamos peor”, ya que estos fondos están destinados a la recuperación y "Europa dijo que se revisaría el crecimiento de 2021 y 2022 y que si era menor, y en España ha sido menor, pondría más dinero".